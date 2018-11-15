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Ветеринары области завершили вакцинацию сельскохозяйственных животных против различных заболеваний

Новости / АПК
Ветеринары области завершили вакцинацию сельскохозяйственных животных против различных заболеваний


Всего выполнено 4,1 млн прививок.

По информации управления ветеринарии правительства области, в целях иммунизации скота против сибирской язвы выполнено 1,2 млн вакцинаций. От нодулярного дерматита привито 467,6 тысячи голов крупного рогатого скота. Благодаря принятым превентивным мерам в этом году удалось предотвратить массовое распространение заболевания на территории нашего региона, несмотря на постоянную угрозу заноса инфекции из Самарской области.

В рамах борьбы против бешенства ветеринарными лечебницами и мобильными бригадами государственной ветслужбы выполнено 382,8 тысячи вакцинаций, в том числе 65,3 тыс. собак и 47,2 тыс. кошек.

В буферной зоне - шести граничащих с Республикой Казахстан районах - против ящура привито 383,5 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота.

Ветеринарные лаборатории в рамках противоэпизоотических мероприятий произвели 2,8 миллиона исследований животных на инфекционные заболевания, в том числе 772,9 тыс. на бруцеллез и 468,9 тысячи – на лейкоз. Более 563,1 тысячи животных проверено на туберкулез.

Кроме того, ветеринарные специалисты произвели раскладку в природных зонах 600 тыс. доз вакцины для иммунизации диких животных против бешенства.