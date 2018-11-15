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С начала года по Приволжской железной дороге перевезено более 11 тысяч маломобильных граждан

Новости
С начала года по Приволжской железной дороге перевезено более 11 тысяч маломобильных граждан

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на перевозки в специализированных купе вырос в 2,4 раза.

По информации служб корпоративных коммуникаций ПривЖД, вагоны для маломобильных пассажиров курсируют в составе 11 поездов формирования Приволжского филиала АО «ФПК»: № 9/10 Саратов – Москва, № 17/18 Саратов – Москва, № 47/48 Балаково – Москва, № 13/14 Саратов – Адлер, № 5/6 Астрахань – Москва, № 1/2 Волгоград – Москва, № 109/110 Астрахань – С. Петербург, № 15/16 Волгоград – Москва, № 79/80 Волгоград – С. Петербург, № 41/42 Волгоград – Астрахань и №469/470 Саратов – Новороссийск.

В текущем году наибольшее количество мест было куплено на поезда, курсирующие в направлении Москвы и Санкт-Петербурга.

- Места для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями оборудованы в специальных двухместных купе, - сообщили в пресс-службе дороги. - Их можно зарезервировать через Единый информационно – сервисный центр ОАО «РЖД» или в билетной кассе. При отсутствии в поезде вагона со специализированными местами он может быть включен по заявке пассажира, поданной через билетную кассу или Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00.

Фото http://nversia.ru