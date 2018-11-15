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Саратовская консерватория приглашает на концерт Академического хора

Новости / Культура
Саратовская консерватория приглашает на концерт Академического хора


Мероприятие будет приурочено к 75-летию кафедры дирижирования.

Сегодня, 14 ноября, в 18.30 в Большом зале состоится концерт Академического хора под управлением ректора Саратовской консерватории, доцента Александра Занорина.

По информации организаторов, в программе вечера будут исполнены хоровые произведения русских и зарубежных композиторов, а также обработки народных и популярных песен. В исполнении хора прозвучат сочинения Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Василия Калинникова, Антонио Лотти и других.

В концерте также примет участие симфонический оркестр Саратовской консерватории (художественный руководитель и главный дирижер Сергей Нестеров). Вместе с оркестром хор исполнит полонез «Слава русскому народу» Михаила Глинки, «Поражение Сеннахериба» Модеста Мусоргского.