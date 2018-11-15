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Подведены итоги профилактического мероприятия «Внимание, осенние каникулы!»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Подведены итоги профилактического мероприятия «Внимание, осенние каникулы!»

Новости
Подведены итоги профилактического мероприятия «Внимание, осенние каникулы!»


Она проходила на территории региона с 25 октября по 9 ноября.

По информации ГИБДД области, за десять месяцев 2018 года в Саратовской области произошло 321 дорожно-транспортное происшествие с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых пострадали 355 юных участников дорожного движения, 8 детей погибли. Чтобы напомнить ребятам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и обратить внимание взрослых к проблеме дорожной безопасности детей, проводилось областное профилактическое мероприятие «Внимание, осенние каникулы!».

За шестнадцать дней дорожными полицейскими было выявлено более 800 административных правонарушений. В 210 случаях водители нарушали правила перевозки детей-пассажиров. Около 600 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов вблизи образовательных организаций и мест наибольшего пребывания детей.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции провели беседы с детьми и их родителями в более 350 образовательных учреждениях. Внимание родителей было акцентировано на обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров в автомобилях и применении световозвращающих элементов на верхней одежде юных пешеходов.