Подведены итоги профилактического мероприятия «Внимание, осенние каникулы!»

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По информации ГИБДД области, за десять месяцев 2018 года в Саратовской области произошло 321 дорожно-транспортное происшествие с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых пострадали 355 юных участников дорожного движения, 8 детей погибли. Чтобы напомнить ребятам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и обратить внимание взрослых к проблеме дорожной безопасности детей, проводилось областное профилактическое мероприятие «Внимание, осенние каникулы!».За шестнадцать дней дорожными полицейскими было выявлено более 800 административных правонарушений. В 210 случаях водители нарушали правила перевозки детей-пассажиров. Около 600 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов вблизи образовательных организаций и мест наибольшего пребывания детей.Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции провели беседы с детьми и их родителями в более 350 образовательных учреждениях. Внимание родителей было акцентировано на обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров в автомобилях и применении световозвращающих элементов на верхней одежде юных пешеходов.