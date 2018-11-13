24 ноября - ДЕНЬ ФРАНЦИИ на 27-ом Саратовском Международном органном фестивале
24 ноября на 27-ом Международном органном фестивале в программе «ОРГАН ПАРИЖА» вслед за феноменальным французом Францисом Видилом в Саратов выступит его коллега по Парижской консерватории – главный органист собора Сент-Этьен Доменико Северин.
Он закончил консерватории в Италии и Франции у гениального органиста Наджи Хакима. В консерваторииБенедеттоМарчеллог. Венеция (Италия) он учился поклассаморганаиорганнойкомпозицииу профессора Sergio де Pieri.Онпрошёлкурсымастер-классовуведущихмировыхорганистов - Майкларадулеску, ХаральдаФогеля, ГердаЗахера, МишеляЧапиуса, Мари-КлерАлена, ПьераКогена, Daniel Roth, АртуроСаккетти, ЛуиджиФердинандоТальявини, ЛионельРоггаиГаяБове. Всёэтопомоглоприобрестимолодомуорганистуширокиегоризонтыврепертуаре, техникеиинтерпретации.
Привилегированное положение среди мировых органистов занимают французские, особенно парижские органисты. Тем больший интерес вызывает выступление ведущего французского композитора и органиста Доменико Северина. Сотни успешных концертов от церквей Южной Африки до гигантских соборов США поставили Д. Северина в ряд мировых органистов первых величин. Доменико - лауреат десятков международных фестивалей – во Франции, Люксембурге, Польше, Хорватии, Румынии, Венгрии, США, Китае, Гон-Конге и Южной Африке.
Кроме популярных сольных органных пьес Доменико Северин на Саратовском органном фестивале исполнит джазовые стандарты с солистами популярного саратовского эстрадно-симфонического оркестра «BRIGHTLITE».