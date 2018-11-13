13 ноября 2018 19:22 ВТОРНИК
Новости
17:15 | 13 ноября
В Саратове реализуется проект карьерного старта
16:39 | 13 ноября
24 ноября - ДЕНЬ ФРАНЦИИ на 27-ом Саратовском Международном органном фестивале
16:00 | 13 ноября
Цикл вечеров "Легенды Саратовской драмы" продолжается
15:17 | 13 ноября
«Записки об офшорах»: новости о компаниях будут приходить на почту
15:05 | 13 ноября
Саратовская администрация информирует об установлении льготной арендной платы
14:09 | 13 ноября
Олимпионик Тагир Хайбулаев посетит юношеский турнир по дзюдо на призы «Клуба дзюдо Фаворит»
13:19 | 13 ноября
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Саратовской области - на неэпидемическом уровне
12:31 | 13 ноября
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
11:48 | 13 ноября
Саратовский академический театр драмы готовится к проведению губернаторской елки
10:50 | 13 ноября
Стартует интернет-акция «Народный учитель-2018»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

24 ноября - ДЕНЬ ФРАНЦИИ на 27-ом Саратовском Международном органном фестивале

Новости
24 ноября - ДЕНЬ ФРАНЦИИ на 27-ом Саратовском Международном органном фестивале

24 ноября на 27-ом Международном органном фестивале в программе «ОРГАН ПАРИЖА» вслед за феноменальным французом Францисом Видилом в Саратов выступит его коллега по Парижской консерватории – главный органист собора Сент-Этьен Доменико Северин.

Он закончил консерватории в Италии и Франции у гениального органиста Наджи Хакима. В консерваторииБенедеттоМарчеллог. Венеция (Италия) он учился поклассаморганаиорганнойкомпозицииу профессора Sergio де Pieri.Онпрошёлкурсымастер-классовуведущихмировыхорганистов - Майкларадулеску, ХаральдаФогеля, ГердаЗахера, МишеляЧапиуса, Мари-КлерАлена, ПьераКогена, Daniel Roth, АртуроСаккетти, ЛуиджиФердинандоТальявини, ЛионельРоггаиГаяБове. Всёэтопомоглоприобрестимолодомуорганистуширокиегоризонтыврепертуаре, техникеиинтерпретации.

Привилегированное положение среди мировых органистов занимают французские, особенно парижские органисты. Тем больший интерес вызывает выступление ведущего французского композитора и органиста Доменико Северина. Сотни успешных концертов от церквей Южной Африки до гигантских соборов США поставили Д. Северина в ряд мировых органистов первых величин. Доменико - лауреат десятков международных фестивалей – во Франции, Люксембурге, Польше, Хорватии, Румынии, Венгрии, США, Китае, Гон-Конге и Южной Африке.

Кроме популярных сольных органных пьес Доменико Северин на Саратовском органном фестивале исполнит джазовые стандарты с солистами популярного саратовского эстрадно-симфонического оркестра «BRIGHTLITE».