«Записки об офшорах»: новости о компаниях будут приходить на почту
Отслеживание статуса любой компании из Великобритании реализовала компания «Записки об офшорах»
В бесплатном режиме любой зарегистрированный пользователь сайта Offshore.Su может стать обладателем уведомления на электронную почту об изменении статуса различных британских компаний.
Поиск информации о какой-либо компании компании, зарегистрированной в Великобритании, работает несколько лет. Посетителям сайта доступны сведения о должностных лицах компании, адресе, дате регистрации, лицах, контролирующих компанию (PSC) и другие.
Появились и другие возможности, о которых объявила компания «Записки об офшорах». Речь идет о подписке на компании, которая позволит получать информацию о всех изменениях в их положении на зарегистрированную электронную почту. Для этого нужно на странице нужной компании нажать кнопку «Подписаться». Здесь же можно и отписаться от новостей компании, а на странице менеджера подписок – отписаться от ненужных компаний.
В бесплатном режиме любой зарегистрированный пользователь сайта Offshore.Su может стать обладателем уведомления на электронную почту об изменении статуса различных британских компаний.
Поиск информации о какой-либо компании компании, зарегистрированной в Великобритании, работает несколько лет. Посетителям сайта доступны сведения о должностных лицах компании, адресе, дате регистрации, лицах, контролирующих компанию (PSC) и другие.
Появились и другие возможности, о которых объявила компания «Записки об офшорах». Речь идет о подписке на компании, которая позволит получать информацию о всех изменениях в их положении на зарегистрированную электронную почту. Для этого нужно на странице нужной компании нажать кнопку «Подписаться». Здесь же можно и отписаться от новостей компании, а на странице менеджера подписок – отписаться от ненужных компаний.