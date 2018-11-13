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«Записки об офшорах»: новости о компаниях будут приходить на почту
15:05 | 13 ноября
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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«Записки об офшорах»: новости о компаниях будут приходить на почту

Новости / Бизнес
Отслеживание статуса любой компании из Великобритании реализовала компания «Записки об офшорах»



В бесплатном режиме любой зарегистрированный пользователь сайта Offshore.Su может стать обладателем уведомления на электронную почту об изменении статуса различных британских компаний.
Поиск информации о какой-либо компании компании, зарегистрированной в Великобритании, работает несколько лет. Посетителям сайта доступны сведения о должностных лицах компании, адресе, дате регистрации, лицах, контролирующих компанию (PSC) и другие.
Появились и другие возможности, о которых объявила компания «Записки об офшорах». Речь идет о подписке на компании, которая позволит получать информацию о всех изменениях в их положении на зарегистрированную электронную почту. Для этого нужно на странице нужной компании нажать кнопку «Подписаться». Здесь же можно и отписаться от новостей компании, а на странице менеджера подписок – отписаться от ненужных компаний.

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