Цикл вечеров "Легенды Саратовской драмы" продолжается
В этом сезоне Саратовский академический театр драмы продолжает цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы».
Все желающие приглашаются 24 ноября в Музей театра, где состоится одиннадцатая встреча (первая – в этом сезоне).
Тема: Всеволод Вишневский «Оптимистическая трагедия»
Единственный текст в советской литературе, обозначенный как трагедия. Гонитель Михаила Булгакова Вишневский (Мстислав Лаврович в «Мастере и Маргарите») – дворянин, ставший одним из главных «певцов революции». Герои пьесы, согласно авторской ремарке, – «на минуту – люди». Таиров – Товстоногов – Захаров – Рыжаков – метаморфозы сценического прочтения пьесы. Самая масштабная по размеру сценография за всю историю театра драмы. Комиссар – Ирина Петрова – первая актриса театра Александра Дзекуна. Сиплый – последняя сыгранная роль Николая Маковского. Петр Кропоткин и Лариса Рейснер на прощальном балу прототипов.
Начало в 17.00
Автор цикла
Ольга Харитонова
Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.