13 ноября 2018 19:22 ВТОРНИК
Новости
17:15 | 13 ноября
В Саратове реализуется проект карьерного старта
16:39 | 13 ноября
24 ноября - ДЕНЬ ФРАНЦИИ на 27-ом Саратовском Международном органном фестивале
16:00 | 13 ноября
Цикл вечеров "Легенды Саратовской драмы" продолжается
15:17 | 13 ноября
«Записки об офшорах»: новости о компаниях будут приходить на почту
15:05 | 13 ноября
Саратовская администрация информирует об установлении льготной арендной платы
14:09 | 13 ноября
Олимпионик Тагир Хайбулаев посетит юношеский турнир по дзюдо на призы «Клуба дзюдо Фаворит»
13:19 | 13 ноября
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Саратовской области - на неэпидемическом уровне
12:31 | 13 ноября
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
11:48 | 13 ноября
Саратовский академический театр драмы готовится к проведению губернаторской елки
10:50 | 13 ноября
Стартует интернет-акция «Народный учитель-2018»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Цикл вечеров "Легенды Саратовской драмы" продолжается

Новости
Цикл вечеров "Легенды Саратовской драмы" продолжается

В этом сезоне Саратовский академический театр драмы продолжает цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы».

Все желающие приглашаются 24 ноября в Музей театра, где состоится одиннадцатая встреча (первая – в этом сезоне).

Тема: Всеволод Вишневский «Оптимистическая трагедия»

Единственный текст в советской литературе, обозначенный как трагедия. Гонитель Михаила Булгакова Вишневский (Мстислав Лаврович в «Мастере и Маргарите») – дворянин, ставший одним из главных «певцов революции». Герои пьесы, согласно авторской ремарке, – «на минуту – люди». Таиров – Товстоногов – Захаров – Рыжаков – метаморфозы сценического прочтения пьесы. Самая масштабная по размеру сценография за всю историю театра драмы. Комиссар – Ирина Петрова – первая актриса театра Александра Дзекуна. Сиплый – последняя сыгранная роль Николая Маковского. Петр Кропоткин и Лариса Рейснер на прощальном балу прототипов.

Начало в 17.00

Автор цикла
Ольга Харитонова

Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.