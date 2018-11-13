Саратовская администрация информирует об установлении льготной арендной платы
Саратовская администрация информирует об установлении льготной арендной платы.
"Решением Саратовской городской Думы от 19.07.2018 года №37-283 установлена льготная арендная плата в отношении объектов, передаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам торгов.
Арендная плата вносится в следующем порядке:
-в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы;
-во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы;
-в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы;
-в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы.
Указанный порядок внесения арендной платы распространяется на договоры аренды сроком действия не менее пяти лет".