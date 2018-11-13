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Саратовская администрация информирует об установлении льготной арендной платы

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Саратовская администрация информирует об установлении льготной арендной платы.

"Решением Саратовской городской Думы от 19.07.2018 года №37-283 установлена льготная арендная плата в отношении объектов, передаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам торгов.

Арендная плата вносится в следующем порядке:

-в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы;

-во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы;

-в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы;

-в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы.

Указанный порядок внесения арендной платы распространяется на договоры аренды сроком действия не менее пяти лет".