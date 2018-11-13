Олимпионик Тагир Хайбулаев посетит юношеский турнир по дзюдо на призы «Клуба дзюдо Фаворит»
16-17 ноября 2018 года в г. Саратове на базе ГУПСО «Региональный центр спортивной подготовки» (ул. 5-я, Дачная) пройдет турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2002-2004 года рождения на призы «Клуба дзюдо Фаворит».
В соревновании примут участие более 250 спортсменов из 20 регионов России. Соревнования личные проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства, популяризации дзюдо среди молодежи, привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, активному и здоровому образу жизни, укрепление дружеских связей со спортивными организациями регионов Поволжья и России.
Возрастные и весовые категории участников соревнований: юноши – 46кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, св. 90 кг; девушки – 57 кг.
Главный судья соревнований – Чечуевский В.Н.
Торжественное открытие турнира пройдет 17 ноября в 11.00 часов. Специальный гость турнира - Заслуженный мастер спорта России Тагир Хайбулаев (Олимпийский чемпион 2012 года, чемпион Мира 2011 года, чемпион Европы 2009 года).