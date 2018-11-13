Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Саратовской области - на неэпидемическом уровне
По состоянию на 12 ноября, всего привито против гриппа 935 798 человек, в том числе 184 294 ребенка и 647 537 взрослых за счет средств федерального бюджета.
"На базе мобильных комплексов и торговых центров выездными бригадами привито 4714 человек. В лечебных учреждениях области продолжается вакцинация населения. Иммунизация жителей проводится бесплатно в рамках Национального календаря прививок.
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в целом по населению и во всех возрастных группах находится на неэпидемическом уровне. Активность циркуляции респираторных вирусов остается на низком уровне", - сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.