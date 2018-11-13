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Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Новости
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Для работ ООО "Волгаспецмонтаж" сегодня, 13 ноября 2018, ориентировочно до 24.00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентов улиц:

- Уфимцева, Батавина, Бардина, 2-я Электронная, Тархова, 27-35, Чехова, 12а;

- Безымянная, 1,2,3, 2-я Прокатная, 18-24а, Измайлова, 2,4, 1-я Прокатная, 19, 21, 23/7, 23/3, 23/8.

В связи с проведением необходимых ремонтных работ на городском водопроводе сегодня, 13 ноября 2018, ориентировочно до 24.00 изменены параметры подачи холодной воды абонентам:

- Лебедева-Кумача, 65,67, 67а, 69,71,72,74,75,77,78, Чемодурова, 9,11,13;

- ч/сектора по улицам: Порядковая, Отрядная, Сосновская, Дружная, Аллейная, Павлодарская, Павлодарский проезд, Юбилейная, Юбилейный проезд, Шахматная, Ангарская.