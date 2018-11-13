Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
Для работ ООО "Волгаспецмонтаж" сегодня, 13 ноября 2018, ориентировочно до 24.00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентов улиц:
- Уфимцева, Батавина, Бардина, 2-я Электронная, Тархова, 27-35, Чехова, 12а;
- Безымянная, 1,2,3, 2-я Прокатная, 18-24а, Измайлова, 2,4, 1-я Прокатная, 19, 21, 23/7, 23/3, 23/8.
В связи с проведением необходимых ремонтных работ на городском водопроводе сегодня, 13 ноября 2018, ориентировочно до 24.00 изменены параметры подачи холодной воды абонентам:
- Лебедева-Кумача, 65,67, 67а, 69,71,72,74,75,77,78, Чемодурова, 9,11,13;
- ч/сектора по улицам: Порядковая, Отрядная, Сосновская, Дружная, Аллейная, Павлодарская, Павлодарский проезд, Юбилейная, Юбилейный проезд, Шахматная, Ангарская.