Саратовский академический театр драмы готовится к проведению губернаторской елки
Саратовский академический театр драмы имени И.А.Слонова сообщает, что открыта продажа и бронирование билетов на Губернаторскую ЁЛКУ !
В этом году Академдрама подготовила для детей музыкальную фантазию "Сказочный переполох" на тему повести Яна Экхольма "Тутта Карлссон, первая и единственная, Людвиг четырнадцатый и другие". Режиссер-постановщик - Любовь Баголей.
Спешите купить билеты!
Билеты продаются ON-LINE на сайте театра: www.saratovdrama.com
и в театральных кассах города.
Телефоны касс: 39-28-77, 46-42-25 ,46-97-46,46-66-37, 46-01-76, 23-17-18