13 ноября 2018 19:23 ВТОРНИК
Новости
17:15 | 13 ноября
В Саратове реализуется проект карьерного старта
16:39 | 13 ноября
24 ноября - ДЕНЬ ФРАНЦИИ на 27-ом Саратовском Международном органном фестивале
16:00 | 13 ноября
Цикл вечеров "Легенды Саратовской драмы" продолжается
15:17 | 13 ноября
«Записки об офшорах»: новости о компаниях будут приходить на почту
15:05 | 13 ноября
Саратовская администрация информирует об установлении льготной арендной платы
14:09 | 13 ноября
Олимпионик Тагир Хайбулаев посетит юношеский турнир по дзюдо на призы «Клуба дзюдо Фаворит»
13:19 | 13 ноября
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Саратовской области - на неэпидемическом уровне
12:31 | 13 ноября
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
11:48 | 13 ноября
Саратовский академический театр драмы готовится к проведению губернаторской елки
10:50 | 13 ноября
Стартует интернет-акция «Народный учитель-2018»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Стартует интернет-акция «Народный учитель-2018»

Новости
Стартует интернет-акция «Народный учитель-2018»


Она проводится в нашем регионе впервые, итоги будут подведены к Новому году.

По информации министерства образования области, участниками акции могут стать все учащиеся Саратовской области. Для этого нужно выложить в соцсети на стене своего профиля «ВКонтакте» или «Instagram» собственное видеообращение не дольше 1 минуты с историей о любимом педагоге, который продолжает работать. Под размещенным видео указать имя и фамилию автора видеообращения, ФИО и место работы учителя и написать хэштег: #ЛучшиймойподарокэтоВы.

Лучшие истории будут выбраны в ходе интернет-голосования.