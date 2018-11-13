Стартует интернет-акция «Народный учитель-2018»
Она проводится в нашем регионе впервые, итоги будут подведены к Новому году.
По информации министерства образования области, участниками акции могут стать все учащиеся Саратовской области. Для этого нужно выложить в соцсети на стене своего профиля «ВКонтакте» или «Instagram» собственное видеообращение не дольше 1 минуты с историей о любимом педагоге, который продолжает работать. Под размещенным видео указать имя и фамилию автора видеообращения, ФИО и место работы учителя и написать хэштег: #ЛучшиймойподарокэтоВы.
Лучшие истории будут выбраны в ходе интернет-голосования.