Саратовский вокалист принял участие в телепроекте "Синяя птица"
Антон Подзоров исполнил песню "Черный ворон".
В минувшее воскресенье, 11 ноября, стартовал пятый сезон популярного телевизионного проекта для одаренных детей страны. В первом выпуске Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» выступил воспитанник Саратовского областного дома работников искусств Антон Подзоров. Он исполнил казачью народную песню «Черный ворон».
Жюри и телезрителей впечатлил мощный баритон и другие вокальные способности 14-летнего исполнителя, которые позволяют ему успешно осваивать разные музыкальные жанры.
- Антон Подзоров является многократным лауреатом всероссийских и международных конкурсов, - рассказала представитель телепроекта «Синяя птица» в Саратовской области Анна Савина. – В региональных кастингах он принимал участие дважды и на этот раз его необыкновенно сильный для такого возраста голос заметили на федеральном уровне.
Фото предоставлено оргкомитетом Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».