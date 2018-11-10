Аналитический отчет. Доходы частных инвесторов в октябре 2018 года

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Традиционно для начала осени рост потребительских цен в октябре заметно ускорился, но тем не менее оказался ниже ожидаемого. Индекс цен Росстата вырос за месяц на 0.4%, при этом накопленный с начала года рост составил 2.9% (3.48% годовых), что вполне укладывается в рамки целевых значений, установленных Банком России на 2018 год.Инфляционные ожидания подталкивают вверх ставки по инструментам с фиксированной доходностью. Банки снова подняли ставки по депозитам: Сбербанк увеличил ставки по депозитам на год на 0.5 процентных пункта до 4.85% годовых, средняя ставка по годовым депозитам выросла до 7,84% годовых. Доходность «рублевых» облигаций также увеличилась. Наиболее ликвидные бумаги с погашением через год можно купить с доходностью к погашению 7% годовых, аналогичные облигации «второго эшелона» принесут за год 8,5%. Вероятно, высокие инфляционные ожидания сохранятся до весны 2019 года в связи с увеличением ставки НДС и процентные ставки в ближайшей перспективе продолжат умеренный рост.Существенное снижение цены нефти принесло инвесторам, вложившим деньги в «нефтяные» инструменты убыток в размере 9,96%. Усиление санкционного давления на Иран может дать положительный импульс ценам «черного золота», но, скорее всего, в перспективе нескольких месяцев цены останутся на низком уровне.Снижение котировок нефти не оказало существенного влияния на курс национальной валюты. Доллар США вырос на 0.27%, котировки евро снизились за месяц на 1.89%.Заметный рост цены квадратного метра недвижимости в Москве (2.12% за месяц) позволил инвесторам, вложившим деньги в недвижимость в начале года, получить прибыль, лишь немного перекрывающую инфляционные потери.В октябре прибыльными также оказались инвестиции в золото и инструменты, цена которых зависит от золота. Котировки золота выросли за прошедший месяц на 2.43% в пересчете на рубли. Тем не менее явной тенденции к долгосрочному росту в этом сегменте рынка пока не прослеживается.Вложения в акции оказались убыточными как на российском финансовом рынке, так и за рубежом. Российские «голубые фишки» упали в цене на 4.83%, а акции «второго эшелона» подешевели на 5.2% за месяц. При этом накопленная с начала года прибыль стала меньше доходности, которую можно было бы получить за тот же срок на банковском депозите. Макроэкономическая ситуация в стране и угроза введения новых экономических санкций в отношении России существенно повышают инвестиционные риски при вложении в акции российских компаний, несмотря на привлекательные ценовые уровни по многим бумагам.На американском фондовом рынке цены корректируются после продолжительного роста. Несмотря на укрепление доллара США, потери инвесторов от вложений в американские акции составили 7.02% за октябрь. Но несмотря на коррекцию, прибыль инвесторов, вложивших деньги в американские бумаги в начале года, превышает 17% годовых в рублях.* * * *