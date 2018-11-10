Аналитический отчет. Доходы частных инвесторов в октябре 2018 года
Аналитическая служба МФК «Городская Сберкасса» подготовила ежемесячный отчет о ситуации на финансовых рынках в октябре 2018 года. В отчете анализируются финансовые инструменты доступные частному инвестору.
Традиционно для начала осени рост потребительских цен в октябре заметно ускорился, но тем не менее оказался ниже ожидаемого. Индекс цен Росстата вырос за месяц на 0.4%, при этом накопленный с начала года рост составил 2.9% (3.48% годовых), что вполне укладывается в рамки целевых значений, установленных Банком России на 2018 год.
Инфляционные ожидания подталкивают вверх ставки по инструментам с фиксированной доходностью. Банки снова подняли ставки по депозитам: Сбербанк увеличил ставки по депозитам на год на 0.5 процентных пункта до 4.85% годовых, средняя ставка по годовым депозитам выросла до 7,84% годовых. Доходность «рублевых» облигаций также увеличилась. Наиболее ликвидные бумаги с погашением через год можно купить с доходностью к погашению 7% годовых, аналогичные облигации «второго эшелона» принесут за год 8,5%. Вероятно, высокие инфляционные ожидания сохранятся до весны 2019 года в связи с увеличением ставки НДС и процентные ставки в ближайшей перспективе продолжат умеренный рост.
Существенное снижение цены нефти принесло инвесторам, вложившим деньги в «нефтяные» инструменты убыток в размере 9,96%. Усиление санкционного давления на Иран может дать положительный импульс ценам «черного золота», но, скорее всего, в перспективе нескольких месяцев цены останутся на низком уровне.
Снижение котировок нефти не оказало существенного влияния на курс национальной валюты. Доллар США вырос на 0.27%, котировки евро снизились за месяц на 1.89%.
Заметный рост цены квадратного метра недвижимости в Москве (2.12% за месяц) позволил инвесторам, вложившим деньги в недвижимость в начале года, получить прибыль, лишь немного перекрывающую инфляционные потери.
В октябре прибыльными также оказались инвестиции в золото и инструменты, цена которых зависит от золота. Котировки золота выросли за прошедший месяц на 2.43% в пересчете на рубли. Тем не менее явной тенденции к долгосрочному росту в этом сегменте рынка пока не прослеживается.
Вложения в акции оказались убыточными как на российском финансовом рынке, так и за рубежом. Российские «голубые фишки» упали в цене на 4.83%, а акции «второго эшелона» подешевели на 5.2% за месяц. При этом накопленная с начала года прибыль стала меньше доходности, которую можно было бы получить за тот же срок на банковском депозите. Макроэкономическая ситуация в стране и угроза введения новых экономических санкций в отношении России существенно повышают инвестиционные риски при вложении в акции российских компаний, несмотря на привлекательные ценовые уровни по многим бумагам.
На американском фондовом рынке цены корректируются после продолжительного роста. Несмотря на укрепление доллара США, потери инвесторов от вложений в американские акции составили 7.02% за октябрь. Но несмотря на коррекцию, прибыль инвесторов, вложивших деньги в американские бумаги в начале года, превышает 17% годовых в рублях.
* * * *
Акционерное общество Микрофинансовая компания «Городская сберегательная касса» (gorsberkassa.ru) работает на рынке микрофинансирования с 2011 года. Приоритетное направление деятельности – содействие развитию малого бизнеса путем выдачи доступных займов юридическим и физическим лицам, собственникам бизнеса и индивидуальным предпринимателям.
Компания является партнером АИЖК (ДОМ.РФ) по ипотечному кредитованию.
Рейтинговое агентство «НРА» присвоило Акционерному обществу Микрофинансовая компания «Городская сберегательная касса» рейтинг надёжности на уровне «mfАА». Прогноз по рейтингу «стабильный».
АО МФК «Городская Сберкасса» является участником института Финансового омбудсмена, уделяет большое внимание защите прав потребителей финансовых услуг и повышению финансовой грамотности населения.
Компания является членом СРО «МиР».
Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций №4110177000345.