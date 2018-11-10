10 ноября 2018 09:25 СУББОТА
Новости
18:11 | 09 ноября
Аналитический отчет. Доходы частных инвесторов в октябре 2018 года
18:00 | 09 ноября
Саратовцы напишут Географический диктант
16:45 | 09 ноября
Продолжается реализация проекта «Диалоги о русской культуре»
15:33 | 09 ноября
В Саратове состоится Большой польский бал
14:28 | 09 ноября
В области выявлен 21 факт незаконных рубок лесных насаждений
13:37 | 09 ноября
Объявлено о выходе TKEY DMCC и Tkeycoin на международный уровень
12:48 | 09 ноября
Жителя Саратовского района будут судить за убийство приятеля
11:59 | 09 ноября
Саратовцев приглашают на ярмарки выходного дня
11:07 | 09 ноября
В Саратове начала свою работу «Школа здорового образа жизни»
10:13 | 09 ноября
Стал известен состав жюри конкурса "Город кино"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовцы напишут Географический диктант

Новости / Главная новость
Саратовцы напишут Географический диктант


В нашем городе всероссийская акция пройдет 11 ноября в 11.00 на площадке саратовского исторического парка «Россия – Моя история».
Мероприятие ежегодно проводится Русским географическим обществом с 2015 года. Основной целью его проведения является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

К участию в мероприятии приглашены представители областной и городской власти, общественные деятели, сотрудники СМИ. По информации организаторов, в целом ожидается порядка 200 участников – как приглашенных, так и зарегистрировавшихся в индивидуальном порядке.

Фото http://www.nosu.ru