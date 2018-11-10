Саратовцы напишут Географический диктант
В нашем городе всероссийская акция пройдет 11 ноября в 11.00 на площадке саратовского исторического парка «Россия – Моя история».
Мероприятие ежегодно проводится Русским географическим обществом с 2015 года. Основной целью его проведения является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.
К участию в мероприятии приглашены представители областной и городской власти, общественные деятели, сотрудники СМИ. По информации организаторов, в целом ожидается порядка 200 участников – как приглашенных, так и зарегистрировавшихся в индивидуальном порядке.
Фото http://www.nosu.ru