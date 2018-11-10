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Продолжается реализация проекта «Диалоги о русской культуре»

Новости / Культура
Продолжается реализация проекта «Диалоги о русской культуре»

12 ноября в его рамках в Государственном музее К.А.Федина состоится круглый стол, посвященный литературной жизни Саратова 1920–1930-х годов.

По информации организаторов, в ходе мероприятия будет дан краткий обзор литературного процесса Саратова с момента образования САПП и вплоть до 1934 года, когда проходил I Съезд советских писателей.

Речь также пойдет о саратовских журналах 1920–1930-х годов: «Художественный Саратов», «Бич», «Клещи». Особое внимание будет уделено журналу «Художественный Саратов», деятельность которого была направлена на пропаганду новой театральной жизни, воспитания нового зрителя и нового читателя. На его страницах шли дискуссии по разным направлениям: отношение к классикам, значение новой литературы для формирования нового мировоззрения, драматические постановки. Были и заезжие знаменитости, например, Артем Веселый и другие.

На встрече будут представлены интересные факты, связанные с деятельностью саратовских футуристов, в частности, с созданием журнала «Многоугольник», расположенного на основной экспозиции музея