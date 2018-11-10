Объявлено о выходе TKEY DMCC и Tkeycoin на международный уровень
В октябре знаменитая американская компания Dun & Bradstreet официально включила TKEY DMCC и разработанный ею перспективный блокчейн-проект Tkeycoin во всемирный реестр собственности. Тем самым, проект укрепил свои позиции на международном уровне и сделал очередной шаг на пути к становлению мировым лидером в области майнинга. Этому способствует международное продвижение Tkeycoin, который, в частности, обзавелся в конце лета своим офисом в Дубаи (ОАЭ). Все эти действия руководства проекта помогают ему глубже интегрироваться в мировую криптоиндустрию.
Вручение «знака доверия» от Dun & Bradstreet существенно усилило интерес к Tkeycoin со стороны крупных фондов и частного бизнеса. В связи с этим прогноз роста криптовалюты TCD на 2019-20 годы подвергся пересмотру с повышением — до 450 американских долларов. Сейчас команда Tkeycoin готовится к эмиссии, рассчитывая привлечь порядка ста миллионов американских долларов в качестве инвестиций.