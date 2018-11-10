В области выявлен 21 факт незаконных рубок лесных насаждений

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По информации министерства природных ресурсов и экологии области, в ходе проведения акции сотрудники лесной охраны провели 1370 патрулирований в лесах, 265 из них совместно с правоохранительными органами. На автомобильных дорогах было организовано 121 дежурство с привлечением 139 должностных лиц. На места заготовки древесины с целью проверки учета древесины осуществлено 237 выездов.За время проведения акции было проверено 305 единиц автотранспорта. По двум фактам транспортировки древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительных документов возбуждены административные дела.В результате проведенных мероприятий инспекторами государственного лесного надзора министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области выявлен 21 факт незаконных рубок лесных насаждений в Балашовском, Вольском, Новобурасском, Петровском и Пугачевском районах. Общая сумма причиненного ущерба лесам составила более 5,5 миллионов рублей. К административной ответственности за незаконные рубки было привлечено 14 лиц. По 7 фактам незаконных рубок материалы направлены в полицию для установления и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.