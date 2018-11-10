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В Саратове состоится Большой польский бал

Новости / Культура
В Саратове состоится Большой польский бал

Мероприятие будет приурочено к 100-летию независимости Республики Польша.

Бал пройдет 11 ноября в 15:00 в здании Саратовского областного дома работников искусств (бывший Дом офицеров). Организаторами мероприятия выступают Саратовская региональная общественная организация Польский национально-культурный центр «Полония».

По словам организаторов, в XIX и начале ХХ века в Саратове нередко устраивались "польские балы", проводимые силами польского землячества. Бал мог также сопровождаться сбором средств на благотворительные цели и включать в себя и концертную часть. В частности, они устраивались и в залах Коммерческого собрания (впоследствии Дом офицеров, а ныне Саратовский областной дом работников искусств).

В концерте примут участие клуб исторического танца "Фалькор", женский хор факультета СПО Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, "Поволжский камерный оркестр", ансамбль старинной и современной музыки «Musica Felice» и другие.

В программе вечера – концерт, танцы - общий полонез, общий вальс, полька-тройка, краковяк-кадриль, мазурка-кадриль, салонные игры XIX века. Ожидается прибытие гостей из других регионов. Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений области.