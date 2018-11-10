Жителя Саратовского района будут судить за убийство приятеля

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 30 августа в ночное время 32-летний сторож одной из организаций села Михайловка распивал спиртное в помещении сторожки со своим 33-летним приятелем. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, после которой сторож выгнал гостя. Последний стал стучать по забору и требовать, чтобы тот пустил его обратно. Разозлившись, злоумышленник взял со стола кухонный нож и, выйдя из сторожки, несколько раз ударил им собутыльника в область шеи, груди и живота.Осознав, что потерпевший не подает признаков жизни, обвиняемый спрятал его тело за сторожкой в камышах. В тот же день тело погибшего обнаружил сотрудник территориального отделения полиции, осуществлявший розыск мужчины по заявлению родственников о его исчезновении.В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении него, направлено в суд для рассмотрения по существу.