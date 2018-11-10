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Саратовцев приглашают на ярмарки выходного дня

Новости
Саратовцев приглашают на ярмарки выходного дня


По традиции они пройдут в субботу, 10 ноября, на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский.

По информации министерства сельского хозяйства области, саратовцам и гостям города будут предложены плодоовощная продукция, яйцо, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, крупы, молоко и молочные продукты, мясо, рыба, колбасы и мясные деликатесы, мед и другие продукты питания.

Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.