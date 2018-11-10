В Саратове начала свою работу «Школа здорового образа жизни»

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Специалисты Центра рассказали посетителям о правилах здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний.Важную роль в профилактике заболеваний играет питание, отказ от вредных привычек. Мощным оздоровительным средством является физическая активность. Это не значит, что вы обязательно должны посещать тренировки в спортивном зале. Физическая активность – это и пешая прогулка с работы или магазина до дома. С наступлением морозов можно кататься на коньках, лыжах. Осознанное, ответственное отношение к своему здоровью как к самому ценному капиталу должно быть нормой жизни для каждого человека.«Бывает, что возникает какая-то неполадка в организме и теряешься, не знаешь к какому специалисту лучше обратиться. А здесь мне все объяснили, ответили на вопросы, подробно рассказали о том, что делать, чтобы сберечь свое здоровье. Я очень довольна, что посетила школу здоровья, буду регулярно ее посещать и посоветую знакомым», - рассказала посетительница школы здоровья Любовь Антоновна.Проведение занятий в «Школе здорового образа жизни» планируется ежедневно, с 10.00 до 11.00 по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, корп.2, кабинет №105. Дополнительную информацию о работе школы здоровья можно получить по телефону 41-13-27 (заведующая консультативно-оздоровительным отделением Елена Викторовна Лицова).