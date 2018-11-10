Стал известен состав жюри конкурса "Город кино"
В него вошли руководители саратовских учреждений культуры.
Напомним, что оргкомитет XI областного фестиваля-конкурса исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов "Город кино" продолжает принимать заявки от творческих коллективов и сольных исполнителей региона. По информации областного методического киновидеоцентра, конкурсное прослушивание участников состоится 6 декабря на площадке Детского театрально-концертного учреждения.
Оценивать выступления и творческие номера в этом году будут заслуженный артист России, профессор Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова Эдуард Гавриленков, директор киновидеоцентра Ирина Бережная, художественный руководитель театра драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» Елена Гладырева, заведующий отделом культурно-досуговой деятельности Саратовского областного центра народного творчества им. Л.А.Руслановой Алла Пискун, заместитель директора Саратовского театра русской комедии Татьяна Рыцарева, и.о. директора Саратовского областного учебно-методического центра Ирина Стойоха, директор Саратовского театра кукол «Теремок» Александр Удалов.
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