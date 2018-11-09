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Компания «Балтика» и Олимпийский комитет России заключили официальное партнерство

Новости
Компания «Балтика» и Олимпийский комитет России заключили официальное партнерство


Между Олимпийским комитетом РФ и главной отечественной пивоваренной компанией «Балтика» в конце прошлого месяца было подписано официальное соглашение о партнерстве. ОКР был представлен президентом Станиславом Поздняковым, тогда как со стороны компании «Балтика» присутствовал президент Яцек Пастушка. Согласно условиям договоренности, компании «Балтика» присвоен статус поставщика ОКР в категории «Пиво». Проектные инвестиции будут, в основном, направлены на способствование развитию российского олимпийского движения и помощь с подготовкой наших атлетов к Олимпиадам.

ОКР и «Балтика» воодушевлены сотрудничеством. Как отметил Станислав Поздняков, ведущий пивоваренный бренд РФ уже давно зарекомендовал себя ответственным партнером. Поддержка, которую он оказывает развитию и популяризации российского спорта, является иллюстрацией общемировой практики. По мнению Станислава Позднякова, обе стороны останутся довольны результатами сотрудничества. Их совместные проекты помогут открыть дополнительные возможности в плане содействия подготовке отечественных атлетов к крупным международным соревнованиям, а также поспособствуют повышению культуры ответственного потребления пива в среде болельщиков.

Следует добавить, что сейчас компания «Балтика» по праву является флагманом отечественного рынка в отношении развития сегмента безалкогольного пива. Спортсмены со всего мира любят этот напиток за то, что он способствует эффективному восстановлению после нагрузок и идеально сочетается со спортивным режимом.