Компания «Балтика» и Олимпийский комитет России заключили официальное партнерство

просмотров: 119

ОКР и «Балтика» воодушевлены сотрудничеством. Как отметил Станислав Поздняков, ведущий пивоваренный бренд РФ уже давно зарекомендовал себя ответственным партнером. Поддержка, которую он оказывает развитию и популяризации российского спорта, является иллюстрацией общемировой практики. По мнению Станислава Позднякова, обе стороны останутся довольны результатами сотрудничества. Их совместные проекты помогут открыть дополнительные возможности в плане содействия подготовке отечественных атлетов к крупным международным соревнованиям, а также поспособствуют повышению культуры ответственного потребления пива в среде болельщиков.Следует добавить, что сейчас компания «Балтика» по праву является флагманом отечественного рынка в отношении развития сегмента безалкогольного пива. Спортсмены со всего мира любят этот напиток за то, что он способствует эффективному восстановлению после нагрузок и идеально сочетается со спортивным режимом.