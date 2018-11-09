В Аркадакском районе уничтожено 5200 м² дикорастущей конопли
Заросли наркосодержащих растений были обнаружены в октябре в ходе контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований земельного законодательства, проведенных территориальным управлением Россельхознадзора.
Как рассказали в ведомстве, о данном факте было доложено в Главное Управление МВД России по Саратовской области. Рассмотрев вышеуказанное сообщение, сотрудниками полиции главе Росташовского муниципального образования Аркадакского района было выдано предписание на уничтожение очага конопли.
Предписание в кратчайшие сроки было исполнено – заросли скосили и сожгли.