Глухонемые и слабослышащие дети побывают в Вольске

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В Саратовской области продолжается реализация проекта «БЛИЗКАЯ точка РФ».По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в ближайшую субботу, 10 ноября, в его рамках состоится бесплатная экскурсия в Вольский район. На нее приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья по слуху и их родители. Экскурсанты побывают в краеведческом музее. Он был основан в 1920 году и занимает три здания, которые являются памятниками архитектуры. Исторический отдел музея располагается в здании бывшей городской управы, постройки 1812 года. Картинная галерея находится в двухэтажном доме купца Менькова, построенном в неорусском стиле в 1888 году. В двухэтажном здании бывшего купеческого особняка 1841 года размещается отдел природы.В отделе природы представлена коллекция тропических бабочек, присланная в дар в 1935 году Британским национальным музеем, а также знаменитый фрагмент метеорита «Саратов», упавшего в наших краях 100 лет назад.После пешей экскурсии по историческому центру города, туристы отправятся в меловой карьер. Ученые называют его «палеонтологическим музеем» под открытым небом. В разрезе, сделанном ковшом экскаватора, видны останки живых существ, которые обитали на территории Саратовской области в меловой период мезозойской эры 100 миллионов лет назад.Фото https://i.ytimg.com