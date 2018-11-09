9 ноября 2018 12:17 ПЯТНИЦА
Новости
09:00 | 09 ноября
В Аркадакском районе уничтожено 5200 м² дикорастущей конопли
18:39 | 08 ноября
Компания «Балтика» и Олимпийский комитет России заключили официальное партнерство
18:00 | 08 ноября
Глухонемые и слабослышащие дети побывают в Вольске
16:50 | 08 ноября
Областной ожоговый центр отмечает юбилей
15:46 | 08 ноября
Саратовцев приглашают послушать популярные романсы, арии, народные песни
14:53 | 08 ноября
Воспитанники школы «РиФ» завоевали 58 медалей на соревнованиях в Башкортостане
14:00 | 08 ноября
Саратовцев приглашают принять участие в акции «Щедрый вторник»
13:09 | 08 ноября
С начала года на жедезнодорожных переездах ПривЖД произошло 17 ДТП
12:15 | 08 ноября
К выходным в Саратове похолодает
11:18 | 08 ноября
В саратовской консерватории пройдет концерт «Великие композиторы и выдающиеся исполнители»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Глухонемые и слабослышащие дети побывают в Вольске

Новости
Глухонемые и слабослышащие дети побывают в Вольске


В Саратовской области продолжается реализация проекта «БЛИЗКАЯ точка РФ».

По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в ближайшую субботу, 10 ноября, в его рамках состоится бесплатная экскурсия в Вольский район. На нее приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья по слуху и их родители. Экскурсанты побывают в краеведческом музее. Он был основан в 1920 году и занимает три здания, которые являются памятниками архитектуры. Исторический отдел музея располагается в здании бывшей городской управы, постройки 1812 года. Картинная галерея находится в двухэтажном доме купца Менькова, построенном в неорусском стиле в 1888 году. В двухэтажном здании бывшего купеческого особняка 1841 года размещается отдел природы.

В отделе природы представлена коллекция тропических бабочек, присланная в дар в 1935 году Британским национальным музеем, а также знаменитый фрагмент метеорита «Саратов», упавшего в наших краях 100 лет назад.

После пешей экскурсии по историческому центру города, туристы отправятся в меловой карьер. Ученые называют его «палеонтологическим музеем» под открытым небом. В разрезе, сделанном ковшом экскаватора, видны останки живых существ, которые обитали на территории Саратовской области в меловой период мезозойской эры 100 миллионов лет назад.

Фото https://i.ytimg.com