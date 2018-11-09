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Областной ожоговый центр отмечает юбилей

Новости / Здоровье
Областной ожоговый центр отмечает юбилей


Торжественное мероприятие, посвященное 40-летию учреждения, состоится сегодня.

По информации министерства здравоохранения области, в этом году исполняется 40 лет ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии» и одновременно 60 лет бывшей Саратовской городской больнице № 7, на базе которой он функционирует.

Городская больница начала работать в 1958 году как терапевтический стационар Кировского района Саратова. С 1972 по 1977 годы учреждение входило в состав больницы скорой медицинской помощи с травматологическим и ожоговым отделениями.

5 января 1978 года был издан указ о создании на базе лечебного учреждения ожогового центра, в котором бы оказывалась медицинская помощь пациентам всех возрастов с термической травмой и ее последствиями, а также комбинированными поражениями.

В 1991 году была проведена реорганизация Саратовского областного ожогового центра в межрегиональный с закреплением за ним четырех областей. В составе было выделено реанимационное отделение, детское и взрослое ожоговые отделения, отделение реконструктивно-восстановительной хирургии.

В настоящее время в Центре выполняется полный спектр реконструктивно–восстановительных операций при последствиях термической травмы с использованием современных методов и авторских разработок. Специалистами больницы проводится комплекс мероприятий по реабилитации пострадавших от термической травмы.

ГУЗ «ОКЦК» ведет образовательную деятельность совместно с кафедрами СГМУ им. В.И. Разумовского, предоставляя учебную базу для занятий, проводит циклы профессиональной переподготовки врачей – хирургов Саратова и области совместно с кафедрой термических поражений, ран и раневой инфекции Российской медицинской академии последипломного образования.