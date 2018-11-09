Саратовцев приглашают послушать популярные романсы, арии, народные песни
11 ноября в литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки состоится выступление вокально-оперной студии «Октава».
Как рассказали в библиотеке, данный ансамбль, представляющий Саратовский областной дом работников искусств, является одним из старейших любительских вокальных коллективов Саратова. В его репертуаре - около двух десятков музыкальных программ.
На вечере «Золотая осень – праздничный венок» в исполнении вокально-оперной студии «Октава» прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов, популярные романсы, арии, народные песни.
На мероприятие, которое состоится в 15.00, приглашаются все желающие. Вход свободный.