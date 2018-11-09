Саратовцев приглашают принять участие в акции «Щедрый вторник»
Ее цель — дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела.
Акция «Щедрый вторник» пройдет 27 ноября. По информации министерства экономического развития области, в этот день добровольцы по традиции будут собирать средства в пользу благотворительных организаций, устраивать волонтерские акции, флешмобы в сети Интернет.
Сообщается, что за два года проведения «Щедрого вторника» к инициативе присоединилось более 1,8 тысяч организаций из всех регионов России. Они провели три тысячи благотворительных мероприятий. В результате общих усилий объем пожертвований в дни проведения акции возрастают в среднем в два раза.
Фото http://neva24.ru