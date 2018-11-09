С начала года на жедезнодорожных переездах ПривЖД произошло 17 ДТП

просмотров: 133

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, наибольшее количество ДТП произошло в Саратовском и Волгоградском регионах (14 случаев), в Астраханском регионе – 3 случая. В результате происшествий пострадало 4 человека, 1 человек погиб. За аналогичный период прошлого года на Приволжской магистрали произошло 8 дорожно-транспортных происшествий.В пресс-службе дороги отметили, что причинами всех ДТП стали грубые нарушения водителями правил дорожного движения, которые выезжали на переезд на запрещающие сигналы светофоров. В связи с этим железнодорожники призывают автомобилистов быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.- Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на Приволжской магистрали проводится профилактическая работа, рассматривается вопрос по оснащению переездов приборами фото- и видеофиксации, а также проводится капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами, рассказали в пресс-службе. - В 2018 году капитальный ремонт будет проведен на железнодорожном переезде на 196 км перегона Сенная – Казаковка (федеральная автотрасса Сызрань – Саратов – Волгоград) и на железнодорожном переезде на 11 км перегона Примыкание – Багаевка (областная автодорога Саратов – Колоцкий) в Саратовском регионе. В ходе ремонтных работ будут установлены новые устройства заграждения (УЗП), направляющие столбики, а также будут проведены работы по замене настила с укладкой резинокордового покрытия.Фото http://kbsh.rzd.ru