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В саратовской консерватории пройдет концерт «Великие композиторы и выдающиеся исполнители»
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В саратовской консерватории пройдет концерт «Великие композиторы и выдающиеся исполнители»

Новости
В саратовской консерватории пройдет концерт «Великие композиторы и выдающиеся исполнители»

9 ноября в 19.00 в Большом зале Саратовской консерватории состоится концерт «Великие композиторы и выдающиеся исполнители».

Знаменитые музыканты из четырех стран соберутся на одной сцене, чтобы исполнить шедевры классической музыки.

Аккомпанировать солистам будет камерный оркестр СГК под руководством прославленного российского музыканта и дирижера Сергея Проскурина. Маэстро выступит не только в качестве дирижера, но и композитора.

В концертной программе примут участие Ларс Карлин (Германия), игравший в знаменитом Берлинском симфоническом оркестре под руководством самого Герберта фон Караяна и Сэмми Стальхаммер (Швеция) – первый концертмейстер симфонического оркестра Стокгольмской Королевской оперы.

Также в концерте выступят солистка Большого театра РФ Оксана Лесничая (Россия), и лауреаты международных конкурсов: Наталья Вакуленко (Россия), Маргарита Музыченко (Россия), Сун Лу (Китай). Такой творческий тандем «великих композиторов и выдающихся исполнителей» познакомит саратовских слушателей с лучшими европейскими исполнительскими традициями и подарит необыкновенные музыкальные впечатления.