В саратовской консерватории пройдет концерт «Великие композиторы и выдающиеся исполнители»
9 ноября в 19.00 в Большом зале Саратовской консерватории состоится концерт «Великие композиторы и выдающиеся исполнители».
Знаменитые музыканты из четырех стран соберутся на одной сцене, чтобы исполнить шедевры классической музыки.
Аккомпанировать солистам будет камерный оркестр СГК под руководством прославленного российского музыканта и дирижера Сергея Проскурина. Маэстро выступит не только в качестве дирижера, но и композитора.
В концертной программе примут участие Ларс Карлин (Германия), игравший в знаменитом Берлинском симфоническом оркестре под руководством самого Герберта фон Караяна и Сэмми Стальхаммер (Швеция) – первый концертмейстер симфонического оркестра Стокгольмской Королевской оперы.
Также в концерте выступят солистка Большого театра РФ Оксана Лесничая (Россия), и лауреаты международных конкурсов: Наталья Вакуленко (Россия), Маргарита Музыченко (Россия), Сун Лу (Китай). Такой творческий тандем «великих композиторов и выдающихся исполнителей» познакомит саратовских слушателей с лучшими европейскими исполнительскими традициями и подарит необыкновенные музыкальные впечатления.