Асбест обеспечивает защиту российской военной техники

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Одним из них стала пассивная система защиты «Сода». Она защищает экипаж танка от огня, напалма и повышенной температуры. Особенность «Соды» в том, что она выполнена из металлических труб, сетки и металлических рам с асбестовой тканью. Именно хризотил-асбест, уникальный волокнистый материал, спасает экипаж, обладая мощными термоизолирующими свойствами.Как известно, хризотил-асбест, по добыче которого Россия занимает лидирующее место в мире, не плавится, не горит, не проводит электричество, не выделяет вредных паров, очень устойчив к механическим воздействиям. В настоящее время этот минерал используют для производства шифера, фасадных плит, тормозных дисков для автомобилей, пассивной защиты танков и еще для более 3000 предметов.