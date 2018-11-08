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Асбест обеспечивает защиту российской военной техники

Новости


В ноябре в статье американского военно-политического журнала The National interest специалисты рассказали об особенностях российских танков Т-72, Т-80 и Т-90. Военную технику РФ сравнили с западными аналогами и отметили самые явные преимущества.

Одним из них стала пассивная система защиты «Сода». Она защищает экипаж танка от огня, напалма и повышенной температуры. Особенность «Соды» в том, что она выполнена из металлических труб, сетки и металлических рам с асбестовой тканью. Именно хризотил-асбест, уникальный волокнистый материал, спасает экипаж, обладая мощными термоизолирующими свойствами.

Как известно, хризотил-асбест, по добыче которого Россия занимает лидирующее место в мире, не плавится, не горит, не проводит электричество, не выделяет вредных паров, очень устойчив к механическим воздействиям. В настоящее время этот минерал используют для производства шифера, фасадных плит, тормозных дисков для автомобилей, пассивной защиты танков и еще для более 3000 предметов.
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