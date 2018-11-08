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С балкона консерватории прозвучал колокольный звон

Новости / Культура
С балкона консерватории прозвучал колокольный звон


В Саратове состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс колокольного искусства, посвященный памяти профессора, академика Александра Ярешко.

По информации администрации Фрунзенского района, в мероприятии приняли участие ученики и последователи Александра Сергеевича из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Самары и других городов.

Горожанам представили большую программу, основу которой составили праздничные колокольные звоны различных регионов России.

Подобный концерт на балконе консерватории прошел впервые. Участники мероприятия выразили надежду, что проведение фестиваля в нашем городе станет традиционным.