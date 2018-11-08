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В областной Думе открывается выставка "Живое" Евгения Левина

Новости


В Саратовской областной Думе открывается выставка "Живое" фотографа Евгения Левина.

В 2015 году в саратовском издательстве «Волга» вышел фотоальбом «Балаково». Авторы постарались собрать самые интересные работы, отображающие город и его жителей. Вошли в альбом и снимки балаковского фотографа Евгения Левина. Именно тогда возникла идея организовать персональную выставку.

Интерес к фотографии появился у Евгения в детстве, когда он получил в подарок свой первый фотоаппарат «Смена». Любовь к фотографии он пронес через все этапы жизни: учеба в институте, служба в армии на Балтике, работа на заводе. Все это запечатлено на черно-белых и цветных снимках, хранящихся в семейном альбоме.

Основой экспозиции является городская тема. Фотопейзажи и портреты горожан раскрывают многообразие и красоту родного края.

Автор выставки - активный участник и призер множества фотоконкурсов, в том числе «Русский драйв» и «Ниже нуля». В 2012 году работа Евгения Левина «Золотая» вошла в шорт-лист конкурса «Лучший фотограф - 2011».