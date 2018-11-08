"Золотые огни Саратова" включены в "Великий волжский путь"

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Маршрут размещен на сайте Ассоциации туроператоров России и рекомендован для реализации федеральным туроператорам.«Продвижение нашей области, как туристического региона для нас очень важно. Саратовская область – это современная, динамично развивающаяся территория. В сфере туризма мы обладаем целым набором важных преимуществ. Это выгодное территориальное расположение, уникальные климатические условия, обилия природных ресурсов и, конечно, гостеприимство наших жителей и много другое. Формирование и продвижение конкурентных турпродуктов, положительное позиционирование региона, его узнаваемость на территории всей России – это одна из наших первоочередных задач», – прокомментировала Виктория Бородянская, председатель комитета по туризму Саратовской области.Маршрут проходит через города Саратов, Вольск и Балаково. В Саратове проходит обзорная экскурсия по городу, посещение художественного музея имени А.Н. Радищева и парка Победы, музея боевой и трудовой славы с выставкой «Поезд милосердия», этнографического комплекса «Национальная деревня», музея истории Саратовской митрополии и музея саратовской гармоники.В Вольске предусмотрена пешеходная экскурсия по центру города и посещение картинной галереи. В Балаково – обзорная экскурсия по исторической части города с посещением Свято-Троицкого храма и усадьбы Паисия Мальцева", сообщает пресс-служба комитета.