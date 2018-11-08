«Сказбука» поделилась опытом на форуме «Достояние России»
Разработчики обучающего мобильного приложения «Сказбука» приняли участие в московском образовательном форуме «Достояние России. Искусство и культура детям!».
Организатором мероприятия выступила Ассоциация участников рынка арт-индустрии, а свои продукты, мастер-классы на форуме представили педагоги художественного образования, производители товаров для творчества, специалисты IT-сферы. Была организована бизнес-площадка для деловых переговоров, где «Сказбука» и другие участники смогли завязать партнерские отношения с представителями бизнес-сообщества и общественными организациями для продвижения прогрессивных педагогических методик и апробации технологий.
На форуме «Сказбука» продемонстрировала мобильное приложение, с помощью которого ребенок может самостоятельно подготовиться к школе. Ему не понадобится ходить в детский сад или обучающие центры – приложение предлагает полный курс подготовки по чтению, математике и английскому языку. Все задания выполняются в игровой форме. Система учитывает темп конкретного ребенка и контролирует время обучения: после выполнения малышом программы игра «засыпает».
Организатором мероприятия выступила Ассоциация участников рынка арт-индустрии, а свои продукты, мастер-классы на форуме представили педагоги художественного образования, производители товаров для творчества, специалисты IT-сферы. Была организована бизнес-площадка для деловых переговоров, где «Сказбука» и другие участники смогли завязать партнерские отношения с представителями бизнес-сообщества и общественными организациями для продвижения прогрессивных педагогических методик и апробации технологий.
На форуме «Сказбука» продемонстрировала мобильное приложение, с помощью которого ребенок может самостоятельно подготовиться к школе. Ему не понадобится ходить в детский сад или обучающие центры – приложение предлагает полный курс подготовки по чтению, математике и английскому языку. Все задания выполняются в игровой форме. Система учитывает темп конкретного ребенка и контролирует время обучения: после выполнения малышом программы игра «засыпает».