8 ноября 2018 10:19 ЧЕТВЕРГ
Новости
09:00 | 08 ноября
Саратовцам расскажут историю Спасо-Преображенского мужского монастыря
18:00 | 07 ноября
Асбест обеспечивает защиту российской военной техники
17:11 | 07 ноября
С балкона консерватории прозвучал колокольный звон
16:26 | 07 ноября
В областной Думе открывается выставка "Живое" Евгения Левина
15:48 | 07 ноября
"Золотые огни Саратова" включены в "Великий волжский путь"
15:12 | 07 ноября
«Сказбука» поделилась опытом на форуме «Достояние России»
14:17 | 07 ноября
Новые ипотечные программы для покупателей ЖК «Талисман»: Сбербанк аккредитовал два жилых комплекса 3S GROUP
13:49 | 07 ноября
Академопера открывает VI Международный проект «Звезды мирового балета в Саратове»
13:07 | 07 ноября
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
12:21 | 07 ноября
В областной филармонии состоялась премьера детского спектакля "Фантазеры"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

«Сказбука» поделилась опытом на форуме «Достояние России»

Новости / Общество
Разработчики обучающего мобильного приложения «Сказбука» приняли участие в московском образовательном форуме «Достояние России. Искусство и культура детям!».

«Сказбука» поделилась опытом на форуме «Достояние России»

Организатором мероприятия выступила Ассоциация участников рынка арт-индустрии, а свои продукты, мастер-классы на форуме представили педагоги художественного образования, производители товаров для творчества, специалисты IT-сферы. Была организована бизнес-площадка для деловых переговоров, где «Сказбука» и другие участники смогли завязать партнерские отношения с представителями бизнес-сообщества и общественными организациями для продвижения прогрессивных педагогических методик и апробации технологий.
На форуме «Сказбука» продемонстрировала мобильное приложение, с помощью которого ребенок может самостоятельно подготовиться к школе. Ему не понадобится ходить в детский сад или обучающие центры – приложение предлагает полный курс подготовки по чтению, математике и английскому языку. Все задания выполняются в игровой форме. Система учитывает темп конкретного ребенка и контролирует время обучения: после выполнения малышом программы игра «засыпает».
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код