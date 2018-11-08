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Новые ипотечные программы для покупателей ЖК «Талисман»: Сбербанк аккредитовал два жилых комплекса 3S GROUP

Новости / Общество
Сразу два проекта компании — ЖК «Талисман» на Водном и «Талисман» на Дмитровском прошли аккредитацию в Московском банке ПАО Сбербанк.

Новые ипотечные программы для покупателей ЖК «Талисман»: Сбербанк аккредитовал два жилых комплекса 3S GROUP

Это значит, что покупателям квартир в этих комплексах доступна ипотека по ставке от 9,3% годовых. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от общей стоимости сделки, срок кредитования – от 1 года до 30 лет. Кроме того, действует программа кредитования для молодых семей. Ранее жилые комплексы линейки «Талисман» были аккредитованы банками Газпромбанк, Возрождение, Совкомбанк.

«Наши проекты отличаются относительно небольшим числом квартир — до 1000 — и возводятся в уже обжитых районах столицы, с развитой инфраструктурой и в шаговой доступности от метро, — комментирует управляющий партнер 3S GROUP Павел Яншевский. — «Доступная стоимость делает их весьма привлекательными для покупки, что мы и видим по темпу продаж. Аккредитация наших объектов в Сбербанке дает покупателям дополнительные возможности и еще раз доказывает, что мы верно выбрали стратегию».

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ЖК «Талисман» на Водном

Новый четырехсекционный дом переменной этажности - от 17 до 24 этажей расположен в пяти минутах от метро «Водный стадион», в сложившемся районе города с развитой инфраструктурой. В жилом комплексе предусмотрен подземный паркинг для машин с мотоместами, а также выделенные парковки для колясок, самокатов и велосипедов. Дом огорожен и охраняется. Площади квартир - от 28,3 до 100,3 кв.м, которые можно купить как с отделкой от застройщика, так и без. Сдача комплекса – в 2021 году.
Цена за метр: от 145 550 р/м2
Цена квартиры: от 4 380 000 р/м2

ЖК «Талисман» на Дмитровском

Жилой комплекс представлен тремя 24-этажными корпусами с подземным паркингом, охраняемой территорией и закрытым двором. «Талисман» на Дмитровском расположен в 50 метрах от метро «Верхние Лихоборы» и100 метрах до обустроенной набережной. Квартиры с современными планировками площадью от 28,6 до 85,1 кв.м можно приобрести как с отделкой, так и без. Сдача комплекса – в 2021 году.
Цена за метр: от 137 000 р/м2
Цена квартиры: от 4 600 000 р/м2

Больше информации о проектах 3S GROUP на: www.talisman3s.ru
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