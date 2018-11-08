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Академопера открывает VI Международный проект «Звезды мирового балета в Саратове»

Новости
Академопера открывает VI Международный проект «Звезды мирового балета в Саратове»

29 ноября спектаклем «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского Саратовский театр оперы и балета открывает VI Международный проект «Звезды мирового балета в Саратове».

История проекта началась в 2013 году. За годы своего существования ежегодные выступления ярчайших артистов мирового балета на сцене Саратовского театра превратились в добрую традицию и знаменательное событие в культурной жизни области.

В этом году саратовцев и гостей города снова ждет встреча с признанными мастерами и восходящими звездами мирового балета из разных стран. В четырех спектаклях и гала-концерте выступят ведущие солисты Большого театра России Анастасия Сташкевич и Вячеслав Лопатин (1 декабря «Щелкунчик»),прима-балерина Венского государственного балета Людмила Коновалова и премьер Берлинского государственного балета Дину Тамазлакару (8 декабря «Лебединое озеро», 9 декабря Гала-концерт), звезды Баварского государственного балета Лауретта Саммерсейл и Йона Акоста (5 декабря «Жизель»), молодые премьеры театра «Кремлевский балет» Александра Криса и Дмитрий Прусаков (9 декабря Гала-концерт).



В первом спектакле проекта – «Спящей красавице» главные партии исполнятприма-балерина Национального балета Норвегии МАРИЯ КОЧЕТКОВА и премьер театра «Кремлевский балет» ДАНИИЛ РОСЛАНОВ.