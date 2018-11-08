В областной филармонии состоялась премьера детского спектакля "Фантазеры"
3 ноября эстрадный театр для детей "Арт-Ревю" (художественный руководитель - Роман Брант) Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке представил премьеру "Фантазеры".
Это детский спектакль, который подготовлен к 110-летию со дня рождения Николая Носова.
Постановка осуществлена в рамках федеральной программы "Культура малой родины", одним из направлений которой является поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.