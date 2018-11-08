Услуга перевозки домашних животных без сопровождения теперь доступна в двенадцати поездах на Приволжской магистрали

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Сервис доступен в 12 поездах дальнего следования, курсирующих по Приволжской железной дороге:№ 1/2 Волгоград – Москва;№ 5/6 Астрахань – Москва;№ 9/10 Саратов – Москва;№ 13/14 Саратов – Адлер;№ 15/16 Волгоград – Москва;№ 17/18 Саратов – Москва;№ 41/42 Волгоград – Астрахань;№ 79/80 Волгоград – Санкт-Петербург;№ 105/106 Волгоград – Нижневартовск;№ 109/110 Астрахань – Санкт-Петербург;№ 137/138 Саратов – Москва;№ 147/148 Астрахань – Нижневартовск. Напомним, услугу по перевозке животных в багажных купе запустили 16 июля 2018 года. Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого необходимо заполнить заявление и указать в нем данные отправителя и получателя, а также другую необходимую информацию. Стоимость билета для питомца зависит от дальности поездки и составляет от 730 рублей.К перевозке допускаются собаки, кошки, птицы и другие маленькие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. К перевозке не допускаются животные, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров и работников перевозчика. Животные принимаются к перевозке в клетках (контейнерах). Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы, поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки будет следить проводник.Один отправитель может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных, которые по сумме трех измерений каждого места не превышают 180 см. В каждой клетке или контейнере может перевозиться не более двух питомцев. Вес каждой клетки вместе с животным не должен превышать 75 кг.На сегодняшний день уже оформлено 200 билетов для домашних питомцев. Сервис доступен в 226 поездах дальнего следования, курсирующих по всей сети российских железных дорог.