Программы рефинансирования кредитов ВТБ, «ФК Открытие» и МТС-Банка стали лидерами сентябрьского рейтинга Выберу.ру

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При сравнении они учли размер процентной ставки, надежность банка и его позиции в различных рейтингах, а также рассчитали сумму ежемесячного платежа.Сообщается, что первое место в сентябрьском рейтинге портала «Выберу.ру» заняло предложение от ВТБ. По его условиям заявителю предлагается объединить в один до шести кредитов и кредитных карт (в том числе и от сторонних банков). Максимальная сумма займа составляет до пяти миллионов рублей. Он выдается на срок до семи лет при минимальной ставке от 7,9% годовых. Предварительное кредитное решение банк может вынести онлайн после заполнения заявки на его сайте или на портале Выберу.ру.Второе место в рейтинге у программы рефинансирования от «ФК Открытие». В ее рамках заявителю предлагается объединить в один до пяти кредитов сторонних банков и получить на их погашение до пяти миллионов рублей. Предложение рассчитывается максимум на пять лет при минимальной ставке в 8,9% годовых.Наконец, третье место в сентябрьском рейтинге Выберу.ру заняла программа рефинансирования от МТС-Банка. Условиями этой программы заявителю предоставляется возможность выбрать удобную дату погашения платежей и получить средства на любые кредитные цели. Максимальный размер займа — пять миллионов рублей. Он выдается максимум на пять лет при минимальной ставке в размере 8,9% годовых.