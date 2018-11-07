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Программы рефинансирования кредитов ВТБ, «ФК Открытие» и МТС-Банка стали лидерами сентябрьского рейтинга Выберу.ру

Новости / Бизнес
Специалисты финансового сайта Выберу.ру представили ТОП-20 лучших программ рефинансирования кредитов наличными ведущих банков нашей страны по итогам сентября

Программы рефинансирования кредитов ВТБ, «ФК Открытие» и МТС-Банка стали лидерами сентябрьского рейтинга Выберу.ру



При сравнении они учли размер процентной ставки, надежность банка и его позиции в различных рейтингах, а также рассчитали сумму ежемесячного платежа.

Сообщается, что первое место в сентябрьском рейтинге портала «Выберу.ру» заняло предложение от ВТБ. По его условиям заявителю предлагается объединить в один до шести кредитов и кредитных карт (в том числе и от сторонних банков). Максимальная сумма займа составляет до пяти миллионов рублей. Он выдается на срок до семи лет при минимальной ставке от 7,9% годовых. Предварительное кредитное решение банк может вынести онлайн после заполнения заявки на его сайте или на портале Выберу.ру.

Второе место в рейтинге у программы рефинансирования от «ФК Открытие». В ее рамках заявителю предлагается объединить в один до пяти кредитов сторонних банков и получить на их погашение до пяти миллионов рублей. Предложение рассчитывается максимум на пять лет при минимальной ставке в 8,9% годовых.

Наконец, третье место в сентябрьском рейтинге Выберу.ру заняла программа рефинансирования от МТС-Банка. Условиями этой программы заявителю предоставляется возможность выбрать удобную дату погашения платежей и получить средства на любые кредитные цели. Максимальный размер займа — пять миллионов рублей. Он выдается максимум на пять лет при минимальной ставке в размере 8,9% годовых.


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