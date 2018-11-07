Стартовала акция «Подключи бабушку. Смотри цифру»

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Как сообщает официальный сайт городской администрации, 1 января 2019 года на территории Саратовской области общедоступным для 98% населения станет цифровое вещание с бесплатной трансляцией 20 обязательных каналов. Аналоговое эфирное вещание общероссийских обязательных каналов на территории области будет отключено (остается лишь в городах Саратов и Балаково).Для усиления информирования пожилых жителей и организации разъяснительной работы среди всего населения, в том числе в социальных сетях, с 1 ноября 2018 года по 1 февраля 2019 года на территории региона будет проводиться волонтерская акция «Подключи бабушку. Смотри цифру» по технической помощи пожилым жителям Саратовской области в подключении к цифровому телевизионному вещанию. В рамках акции волонтерам предлагается обратить внимание старшего поколения на предстоящее отключение аналогового телевещания и необходимость приобретения современного телевизора или цифровой приставки и настройки приемного оборудования.О своей помощи людям пожилого возраста волонтеры могут рассказывать как лично при встрече с гражданами, так и на своих страницах в социальных сетях, выставляя фотоматериал о помощи людям «серебряного возраста», сопровождаемый хештегом #бабушкаТВ. В дальнейшем планируется провести флешмоб «Подключайся и подключи бабушку».