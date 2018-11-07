Театр магии и фокусов «Самокат» провел гастроли в Казани
На сцене Татарской Государственной филармонии имени Габдуллы Тукаябыл показан спектакль «Мистер фокус».
Юным зрителям представили такие чудеса, как «Шпага сквозь шею», «Волшебные кролики», переворачивающиеся бутылки и многое другое. Фокусы в исполнении заслуженных артистов России Сергея и Маргариты Щукиных и молодых артистов покорили семейную аудиторию.
В театре напомнили, что иллюзионное представление «Мистер фокус» сохраняется в репертуаре "Самоката" более 30 лет, его посмотрели десятки тысяч зрителей. В ближайшее время его увидят в Тольятти, куда саратовские иллюзионисты также собираются с гастролями.