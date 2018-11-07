В Пугачевском районе пятнистый олень стал добычей браконьеров

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По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, случай браконьерства был выявлен в минувшие выходные."Инспектор охотнадзора в ходе рейда недалеко от села Преображенка услышал три выстрела, - сообщает подробности пресс-служба комитета. - На территории охотхозяйства Пугачевское находились трое граждан, имевших при себе две единицы оружия. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Недалеко от мужчин находилась туша оленя пятнистого, который был незаконно добыт из оружия одного из охотников – 57 летнего жителя города Пугачева. Браконьеры не успели погрузить добычу в автомобиль, чтобы скрыться".Сообщается, что в прошедшие выходные инспекторами комитета совместно с сотрудниками полиции и росгвардии были проведены 73 рейда по территории охотничьих хозяйств. По их итогам составлено 5 протоколов за нарушения правил охоты. Всего с начала ноября выявлено 20 нарушений в сфере охоты.