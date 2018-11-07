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Автостопера подозревают в серии краж из мечетей

Новости / ЧП
Автостопера подозревают в серии краж из мечетей


Полицейские предполагают, что он совершал преступления не только на территории Саратовской области, но и в других регионах страны.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, в Балакове сотрудниками полиции по подозрению в совершении серии краж из мечетей задержан ранее судимый житель одной из республик Российской Федерации. Уже установлена его причастность к трем кражам в Марксе, Вольске и Балакове. Только за счет них преступник обогатился почти на 200 тысяч рублей.

Как пояснил задержанный, он путешествовал автостопом по регионам страны. Не имея постоянного заработка, он в ночное время через окна проникал в помещения мечетей и совершал хищение денег из ящиков для пожертвований. Подозреваемый также признался, что часть средств - около 100 тысяч рублей - потратил на спортивные ставки в одной из букмекерских контор.

Как рассказали в Главке, на розыск подозреваемого был ориентирован личный состав оперативных служб и подразделений полиции. Кроме того, активная работа велась среди гражданского населения и водителей такси, ориентировки с фотороботом предполагаемого злоумышленника размещались в средствах массовой информации. Благодаря этому удалось в кратчайшие сроки задержать предполагаемого вора.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он может быть причастен к совершению серии аналогичных краж в ряде регионов России.