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В область пытались ввезти полтонны казахской муки без документов

Новости
В область пытались ввезти полтонны казахской муки без документов


Пресекли нарушение сотрудники регионального управления Россельхознадзора.

Как рассказали в ведомстве, в ноябре на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» на основании уведомления, полученного от пограничников, инспекторами управления был провден осмотр автомобиля, перевозившего груз из Казахстана. При проведении проверки было установлено, что ввозилась подкарантинная продукция - мука пшеничная общим весом 500 килограммов. При этом фитосанитарный сертификат на груз отсутствовал.

На представителя груза, допустившего нарушение карантинного законодательства, составлен протокол об административном правонарушении. В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства партия вводимой продукции возвращена в Республику Казахстан.