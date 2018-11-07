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В области набирает обороты вакцинация против гриппа

Новости / Здоровье
В области набирает обороты вакцинация против гриппа


Уже привито более 700 тысяч человек.

По информации регионального минздрава, к сегодняшнему дню за счет средств федерального бюджета прививки сделаны 143 731 ребенку и 468 602 взрослым. На базе мобильных комплексов и торговых центров выездными бригадами привито 4599 человек.

- В лечебных учреждениях области продолжается вакцинация населения. Иммунизация жителей проводится бесплатно в рамках Национального календаря прививок, - отметили в министерстве.

Также сообщается, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в целом по населению и во всех возрастных группах находится на неэпидемическом уровне. Активность циркуляции респираторных вирусов остается на низком уровне.