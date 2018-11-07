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Саратовские танцоры вошли в число победителей международного фестиваля «Inclusive Dance-2018»

Новости
Саратовские танцоры вошли в число победителей международного фестиваля «Inclusive Dance-2018»



Заключительный этап танцевального форума прошел в Москве.

По информации министерства социального развития области, успешно выступил на фестивале инклюзивный танцевальный коллектив «Вдохновение» центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды». В частности, на большом кубке «Inclusive Dance» состоялись международные соревнования среди пар. По итогам состязаний саратовские танцоры заняли первые места в двух номинациях.

В номинации «Классический танец» блестяще выступили участники ансамбля Ирина Козикова, Светлана Габова (инвалиды-колясочники) и Татьяна Волкова (инвалид по зрению). В номинации «Эстрадный танец» коллектив «Вдохновение» выступил в полном составе.

В рамках мероприятия состоялся круглый стол по развитию инклюзивного танцевального движения в России, на котором были награждены номинанты и лауреаты премии «За вклад в развитие инклюзивного танца». В номинации «Хореограф года» награду получил руководитель студии «Вдохновение» Анатолий Тимофеев.

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