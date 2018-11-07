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Дорожники области перешли на зимний режим работы
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Дорожники области перешли на зимний режим работы

Новости
Дорожники области перешли на зимний режим работы


На случай сложных погодных условий организовано круглосуточное дежурство.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, подрядные организации перешли на зимний режим работы, для того чтобы обеспечить проезд по автомобильным дорогам. Из-за ухудшения погодных условий в конце октября уже начала обработка проезжей части противогололедными материалами. Израсходовано 1602 т песко-соляной смеси. Чтобы держать ситуацию с дорогами под контролем, организовано круглосуточное дежурство.

Сообщается, что всего для обработки проезжей части противогололедными материалами в зимний период заготовлено 43821 т песко-соляной смеси. Кроме того, подготовлено 663 единицы техники, которая сможет выйти на дороги в случае необходимости.

Вместе с тем не прекращаются ямочный ремонт, устройство защитных слоев из асфальтобетона, замена дорожных знаков, вырубка кустарника и деревьев, скашивание травы на обочинах и откосах, уборка мусора.

Фото http://спбрвд.рф