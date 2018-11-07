Дорожники области перешли на зимний режим работы
На случай сложных погодных условий организовано круглосуточное дежурство.
По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, подрядные организации перешли на зимний режим работы, для того чтобы обеспечить проезд по автомобильным дорогам. Из-за ухудшения погодных условий в конце октября уже начала обработка проезжей части противогололедными материалами. Израсходовано 1602 т песко-соляной смеси. Чтобы держать ситуацию с дорогами под контролем, организовано круглосуточное дежурство.
Сообщается, что всего для обработки проезжей части противогололедными материалами в зимний период заготовлено 43821 т песко-соляной смеси. Кроме того, подготовлено 663 единицы техники, которая сможет выйти на дороги в случае необходимости.
Вместе с тем не прекращаются ямочный ремонт, устройство защитных слоев из асфальтобетона, замена дорожных знаков, вырубка кустарника и деревьев, скашивание травы на обочинах и откосах, уборка мусора.
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