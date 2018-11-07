Дорожники области перешли на зимний режим работы

просмотров: 102

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, подрядные организации перешли на зимний режим работы, для того чтобы обеспечить проезд по автомобильным дорогам. Из-за ухудшения погодных условий в конце октября уже начала обработка проезжей части противогололедными материалами. Израсходовано 1602 т песко-соляной смеси. Чтобы держать ситуацию с дорогами под контролем, организовано круглосуточное дежурство.Сообщается, что всего для обработки проезжей части противогололедными материалами в зимний период заготовлено 43821 т песко-соляной смеси. Кроме того, подготовлено 663 единицы техники, которая сможет выйти на дороги в случае необходимости.Вместе с тем не прекращаются ямочный ремонт, устройство защитных слоев из асфальтобетона, замена дорожных знаков, вырубка кустарника и деревьев, скашивание травы на обочинах и откосах, уборка мусора.Фото http://спбрвд.рф